九合一大選開票至今2小時，民進黨除了鐵票區外，可說輸到脫褲，就連過往綠到出汁的屏東，周春米也陷入苦戰，始終無法拉開與蘇清泉的差距，新北林佳龍更是狂輸將近30萬票，就有網友詢問，林佳龍這次敗選，下一步該怎麼走，引起網友熱議。

截至晚間6點25分，新北市長之戰，國民黨侯友宜以75萬領先林佳龍46萬，差距已來到28.4萬，林佳龍可說已經當選無望，同時也是目前全台縣市票數落後最多的候選人。

網友在PTT發文詢問，林佳龍之前在台中已經輸夠慘了，結果現在選新北輸得更多，連續兩次大敗，加起來輸超過50萬，接下來政治路該怎麼走？難道還要繼續選嗎？

鄉民們紛紛留言：「上次輸了接交通部長，這次應該是行政院長了」、「依照慣例，就是閣揆了」、「蘇貞昌上次輸更慘，還不是照樣當閣揆」、「這種輸法以後很難選了，入閣唯一解」，其他人也開轟：「出那麼大事才從交通部下台的，還好意思回來選市長」、「輸了活該，他心根本不再新北」、「他就出來坦的啊，只是沒想到坦都坦不好」、「正常台中人早就看破他手腳，蔡英文也只是把他當砲灰用，不意外」、「不知道他哪來的自信想要台北」。