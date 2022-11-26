基隆市長選舉雖有5位候選人參選，但最終選情仍回歸藍綠對決，國民黨候選人謝國樑漂亮勝出。但謝國樑開心，恐怕只能開心一個晚上，正式上任執政起，才將是他挑戰的開始。雖然國民黨在基隆市議會席次仍占多數，但他將面對的，將是民進黨籍議員在議會的強力杯葛，將考驗他如何他首要面臨的是基隆市民進黨議員議事強力杯葛，將考驗他如何在選後，化解政黨對立，推動市政。

今年九合一選舉基隆市長，雖然有5位候選人參選，但一直到最後，仍呈現藍綠對決的局面，藍營的謝國樑與綠營的蔡適應民調始終不相上下，雖說藍營有原國民黨基市黨部主委黃希賢脫黨參選，泛綠陣營也有時代力量的陳薇仲參選，但對整體基隆市選情都沒有產生決定性的影響。

在民進黨的林右昌執政8年後，他的高支持度在最終，未能轉移給民進黨徵召的立法委員蔡適應，再加上基隆市原本的人口結構本就藍大於綠，在藍營最終的大團結下，謝國樑勝過了尋求接棒執政的蔡適應。

不過，雖然在基隆市長的選舉上獲勝，謝國樑就能夠在接下來的4年間，盡情施展他的抱負嗎？從基隆市整體的政治氛圍來看，其實並沒有那麼樂觀。

首先是，過去8年間，林右昌在基隆的建設，多半仰賴的是他與蔡適應合作向中央爭取各項預算，但隨著執政黨變成了國民黨，身為民進黨籍基隆市區域立委的蔡適應，會在未來的兩年間，像與林右昌合作般與謝國樑合作嗎？這恐怕得先打上一個大大的問號。

其次，在可見的未來兩年內，中央執政的仍是民進黨，基隆市相關建設能夠像過去幾年一樣，向行政院各部會爭取到相關的預算補助嗎？這恐怕也要打上很大的問號。

撇開中央補助的問題不提，基隆市政府112年的預算大多已經編定，且多半有明

確的指定用途劃分。謝國樑主政後的市府，又能夠在多長的時間裡，才能掌控各局處的正常運作？而謝國樑最大的問題，將是明年基隆市議會開議後，如何面對民進黨籍市議員可能的杯葛議事及強力質詢。

以過往的經驗來看，基隆市議會其實鮮少透過政黨黨團的力量運作，這也與基隆市政治生態偏向地方政治有關。換句話說，市長在面對議會時，往往需要透過行政資源的調配，以及市政相關規畫，來讓市議員們能夠向選民交代。

換言之，即使在選前謝國樑獲得國民黨議會黨團的全力支持，但也不表示在議會開議後，這樣的承諾依然有效。而民進黨在歷經8年的執政後，更勢必將透過議事殿堂「強力監督」終結執政的謝國樑。以期能在下次選舉時，凸顯謝不善市政的缺點。