金曲歌王曹格與妻子吳速玲結婚14年，今年屢傳婚變，先是曹格點名藍心湄帶吳速玲去認識男人，又爆出兩人早已分居，曹格也承認冷戰中，正在努力挽回；曹格與吳速玲26日公開離婚消息，結束14年婚姻，其實他前一天早在IG吐心聲，似乎已接受這個事實。

曹格10月才公開表示，和妻子吳速玲都在努力挽回婚姻，但沒透露細節，沒想到事隔一個多月，今（26日）他與吳速玲發聲明證實兩人已離婚，和平分手，並透露在婚姻後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度生活，讓他們最後選擇結束婚姻關係，請大家給他們必需的隱私和空間。

其實曹格在24日、25日都有在IG發文，先是提到一切都會好起來的、都會沒事的，再PO了一張黑底白字照片，上頭寫著「The word Happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness（如果沒有悲傷來平衡快樂，這個詞就會失去意義）」；如今證實離婚消息，曹格也被網友們推敲早就在為離婚做心理準備，看出他真的很難過。

被問及離婚後目前的心情、近況？曹格今透過經紀人僅回應：「謝謝你們關心！謝謝！」。