金曲歌王曹格與妻子吳速玲結婚14年,今年屢傳婚變,先是曹格點名藍心湄帶吳速玲去認識男人,又爆出兩人早已分居,曹格也承認冷戰中,正在努力挽回;曹格與吳速玲26日公開離婚消息,結束14年婚姻,其實他前一天早在IG吐心聲,似乎已接受這個事實。

曹格10月才公開表示,和妻子吳速玲都在努力挽回婚姻,但沒透露細節,沒想到事隔一個多月,今(26日)他與吳速玲發聲明證實兩人已離婚,和平分手,並透露在婚姻後半段,彼此常帶著無法理解對方的態度生活,讓他們最後選擇結束婚姻關係,請大家給他們必需的隱私和空間。

其實曹格在24日、25日都有在IG發文,先是提到一切都會好起來的、都會沒事的,再PO了一張黑底白字照片,上頭寫著「The word Happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness(如果沒有悲傷來平衡快樂,這個詞就會失去意義)」;如今證實離婚消息,曹格也被網友們推敲早就在為離婚做心理準備,看出他真的很難過。

被問及離婚後目前的心情、近況?曹格今透過經紀人僅回應:「謝謝你們關心!謝謝!」。