越晚越嗨！侯友宜陣營統計暫時領先林佳龍32萬票 18:462022/11/26 中時 葉德正 、 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 越晚越嗨！侯友宜陣營統計暫時領先林佳龍32萬票。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一大選開票，國民黨新北市長候選人侯友宜的得票數穩定領先對手民進黨的林佳龍，支持者開心揮舞旗子歡呼。（黃世麒攝） 新北市長選舉結果持續統計中，侯友宜陣營稍早根據國民黨計票系統，宣布目前侯友宜票數已達83萬6346票，領先林佳龍51萬5555票超過32萬票，現場民眾愈來愈嗨，高呼希望以贏40萬票目標邁進。據了解，侯友宜預計晚間近8時會抵達現場。 黃珊珊不敵藍綠！偕同柯文哲抵總部發表談話 台北市藍天再現！ 蔣萬安19：50發表勝選感言 盧秀燕得票數破40萬 支持者聚集總部高聲歡呼 #九合一選舉 #新北市 #侯友宜 #林佳龍 #領先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盧秀燕、蔡其昌差距拉大 蔡陣營氣氛低迷 17:392022/11/26 政治 得票突破96萬！ 侯友宜4年前「三蘆障礙」突破支持者高呼大勝利 19:192022/11/26 政治 新北市長選戰侯友宜領先逾16萬 三重蘆洲得票領先支持者熱情歡呼 17:532022/11/26 政治 三蘆兵家必爭 侯連3天車掃 林辦晚會固票 04:102022/11/26 政治要聞 林佳龍、侯友宜新北開票場地冷清 不及台北市熱絡 16:412022/11/26 政治 侯友宜大幅領先35萬票 林佳龍7點45分發表敗選感言 19:152022/11/26 政治 緊盯九合一開票 林濁水嚇壞喊出這1字 18:332022/11/26 政治 影》侯友宜現身投票！被問這問題竟「抬頭看天」秒回4字 10:082022/11/26 政治 開票苦追侯友宜 林佳龍競總氣氛低迷 17:452022/11/26 政治 台北市長候選人黃珊珊暫居第三 競總前熱情不減仍高喊凍蒜 17:442022/11/26 政治 不斷更新》林佳龍宣布落選 侯友宜票數突破100萬 15:512022/11/26 政治 林佳龍輸到脫褲下一步何去何從 網預言：依慣例會接「這大位」 18:352022/11/26 政治 民進黨嘉義縣長翁章梁 晚間7點以4萬多票暫時領先 19:062022/11/26 政治 九合一開票「這都」票數太驚人 網驚呼：進入垃圾時間了 17:402022/11/26 政治 侯稱不分顏色 龍籲改變城市 04:102022/11/26 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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