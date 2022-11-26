九合一大選開票，國民黨新北市長候選人侯友宜的得票數穩定領先對手民進黨的林佳龍，支持者開心揮舞旗子歡呼。（黃世麒攝）
九合一大選開票，國民黨新北市長候選人侯友宜的得票數穩定領先對手民進黨的林佳龍，支持者開心揮舞旗子歡呼。（黃世麒攝）

新北市長選舉結果持續統計中，侯友宜陣營稍早根據國民黨計票系統，宣布目前侯友宜票數已達83萬6346票，領先林佳龍51萬5555票超過32萬票，現場民眾愈來愈嗨，高呼希望以贏40萬票目標邁進。據了解，侯友宜預計晚間近8時會抵達現場。

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