黃偉哲競選總部聚集不少支持者到場關心開票結果。(曹婷婷攝)

九合一選舉持續開票中，爭取連任的台南市長黃偉哲競選總部有不少支持者湧入關心開票結果，6點半左右，主持人宣布黃偉哲目前得票數32萬0511票，國民黨候選人謝龍介則為28萬6396票，相較之前差距僅1萬多票，目前兩人票數已有些微差距。

黃偉哲競總開票現場主持人每十分鐘就上台宣布開票結果，黃偉哲雖然一路領先謝龍介，但兩人始終呈現拉鋸戰，隨著票數愈開愈多，也從領先從幾千票到目前已領先3萬票，也讓很多支持者鬆一口氣，主持人也不斷喊話，最終一定能贏得勝選，請大家耐心等候。