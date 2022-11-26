國民黨雲林縣長候選人張麗善的支持者，26日下午4點後在虎尾聯合競選總部關心開票結果，大家看到張麗善一路領先，不時響起歡呼聲與掌聲，約在6點50時，張得票數超過18萬，領先票數突破5萬票，競選總部宣布「張麗善當選」。