張麗善競總自行宣布當選！得票數逾18萬 領先突破5萬票 18:512022/11/26 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨雲林縣長候選人張麗善得票數超過18萬，競選總部宣布當選。（張朝欣攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨雲林縣長候選人張麗善的支持者，26日下午4點後在虎尾聯合競選總部關心開票結果，大家看到張麗善一路領先，不時響起歡呼聲與掌聲，約在6點50時，張得票數超過18萬，領先票數突破5萬票，競選總部宣布「張麗善當選」。 張麗善護理能力獲肯定 雲林醫事界團體力挺連任 連江縣率先完成縣長開票 副縣長王忠銘順利接棒 選前之夜 藍綠雲林縣長候選人斗六掃街拜票最後衝刺 #九合一選舉 #雲林縣 #張麗善 #當選 #開票結果 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 謀求當選送210元餅類 候選人遭檢調搜索約談5萬交保 22:022022/11/25 社會 賴清德合體沈慧虹造勢 市民許願盼沈慧虹當選 21:082022/11/24 政治 選前之夜 張麗善、劉建國斗六尬場掃街 04:102022/11/26 地方新聞 候選人遭毆濺血 男違選罷法5萬交保 04:102022/11/24 社會新聞 雲林張麗善凝聚鄉親支持 劉建國北港牛墟拜票 04:102022/11/24 地方新聞 謝龍介信心十足：明天當選就宣布政見執行順序 11:432022/11/25 政治 張麗善選前之夜超另類！將使出「這招」淨化社會挺善良 15:252022/11/25 政治 徐定楨稱造勢動員受阻 鍾東錦陣營酸吹牛皮 04:102022/11/24 政治要聞 盧秀燕得票數破40萬 支持者聚集總部高聲歡呼 18:212022/11/26 政治 時論廣場》別再選出庸人和爛人（張瑞雄） 19:552022/11/25 時論廣場 張麗善土庫老家投票：看農民曆選吉時投票 誦經禮佛待佳音 14:472022/11/26 政治 別再選出庸人和爛人 04:102022/11/26 時論廣場 蔣萬安勝選之夜破5萬人！俯拍圖太驚人 網激喊：壯觀感動 20:352022/11/25 政治 縣府自籌1266萬！潮厝華德福國小教室增建啟用 張麗善：雲林教育新篇章 09:372022/11/24 政治 改善交通刻不容緩！雲林縣虎尾芒果大道拓寬動土、古坑水碓南橋改建 17:482022/11/24 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。