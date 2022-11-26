D組2支被認為只能爭取小組第3的澳洲以及突尼西亞，26日晚間6點正式展開交鋒，不過相較於澳洲遭到法國大逆轉，突尼西亞首戰可是展現韌性，逼平實力不俗的丹麥搶下1分積分，以1分差距排在小組第3，由於最終戰將面對法國，突尼西亞面對實力較弱的澳洲必須以搶下3分為主，而袋鼠軍團也將極力爭取積分破蛋。第23分鐘澳洲靠杜克頭槌先馳得點，上半場1比0領先，此戰突尼西亞射門把握性不佳，攻勢接連遭到萊恩精彩擋出，最終澳洲力保1分領先至比賽結束，在小組賽的排名也從墊底來到小組第2，此場勝利也是澳洲自2010年世界盃後，睽違12年再度拿下比賽。

突尼西亞此戰延續首戰排出3-4-3陣型，先發門將達門，3中衛分別是布隆、塔比及梅瑞亞，中場4人萊杜尼、史克西里、德拉格及阿布迪，前場組合為隊長姆薩克尼、傑巴利以及史利提；澳洲則是排上4-4-2，先發門將為萊恩，4名後衛羅勒斯、卡拉希奇、貝希奇及蘇塔，中場由萊基、莫伊、厄文及古德溫，雙前鋒麥葛瑞、杜克。

開賽雙方互有攻勢，但即使找到機會突破仍以失誤收場，比賽第18分鐘，突尼西亞中場萊杜尼漂亮分到右路，史利提吸引防守者後再傳回12碼罰球點，只可惜姆薩克尼帶球過於深入，形成澳洲的球門球。

比賽第23分鐘澳洲後衛卡拉希奇長傳，扮演支點中鋒的杜克於中場背身回敲，麥葛瑞拿球分到左路發動快攻，首戰有進球表現的古德溫一記橫傳，打在了對方球員腳上造成傳球路徑偏移，但球卻精準地找到了已經深入禁區杜克，他以一記後頂頭槌破門成功，替澳洲隊先馳得點，進球後的杜克也跟看台上的兒子傑克生互動，場面非常溫馨。據數據網站《OPTA》，杜克是本屆首位破門的次級聯賽球員，他效力日本J2聯盟岡山綠雉。

比賽39分鐘突尼西亞自由球選擇快開，史利提接球後在禁區與澳洲後衛肉搏，即便倒地仍成功將球傳向右路，但德拉格射門遭到蘇塔成功解圍。來到上半場第47分鐘補時階段，姆薩克尼接獲右側對友橫傳球後，再度有著與門將單刀機會，只可惜自己射門過於偏差，無法替突尼西亞追平比分，澳洲上半場以1比0暫時領先。

比賽第55分鐘，澳洲中場厄文在無人盯防的情況下帶球發動進攻，隨後分向左路空檔，麥葛瑞接球選擇踢向遠角，遭到突尼西亞門將達門撲出。

第71分鐘，澳洲古德溫將球挑向前場，本場少有進攻表現的麥克拉倫左路帶球後橫傳禁區6碼線，可惜中路插上的萊基慢了一拍，無緣替澳洲追加進球，也讓突尼西亞逃過一劫。