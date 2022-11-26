金門縣長選舉結果即將出爐，回鍋參選的陳福海得票數大幅領先對手楊鎮浯，已自行宣布當選！也成為首位成功「回鍋」的金門縣長。

而力拼連任的國民黨候選人楊鎮浯難敵「一任魔咒」敗下陣來，成為連3屆競選連任失利的候選人，稍早也在金門縣國民黨黨部前上台承認敗選，接下來可以好好陪伴家人，台下支持者一片寂靜，神情落寞。

楊鎮浯說，儘管現實不如人意，但我們一定要接受，因為這是民主的價值與可貴。雖然無法連任，但鎮浯相信，這四年來所建立的制度及所做的革新，已經為未來打下基礎，將讓金門繼續往進步的路走。我們要對未來有信心，對金門有信心，更要對自己有信心。過去四年及這次選舉，我們已經讓大家看到金門價值的重要，金門必須向前走，必須朝進步的方向邁進。

金門變天，陳福海競選總部支持者歡聲雷動，振臂歡呼，不過因陳福海母喪尚未「對年」，加上競選總部所在地村莊有長者過世正辦喪事，事親至孝的陳福海特別囑咐支持者不要放鞭炮，令人感動。