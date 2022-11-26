民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵敗選，對陣基層實力雄厚的國民黨林姿妙，輸不令人意外，但是江年輕、有衝勁，國民黨與林姿妙的隱憂，讓他仍有機會成為百里侯，江聰淵該做的是維持政治能量、繼續在地方深耕，他選縣長最大的對手並非藍軍，而是黨內蓄勢待發的同志。

江聰淵早在第一任宜蘭市長任內就表態參選縣長，但當時黨內競爭者眾，被他視為「師父」的陳金德選前擔任代理縣長、立委陳歐珀積極爭取，黨內初選一改再改，江被迫留在宜蘭市拚市長連任。

4年前林姿妙在縣長選舉中大勝陳歐珀，加上林姿妙施政平穩，推行的福利等政策普遍獲得縣民好評，縱觀綠營黨內的鄉鎮市長等政治人物，江聰淵順理成章成為參選縣長第一人，扛下扳倒林姿妙的重責大任。

從布局選戰之初，江聰淵陣營起跑得緩慢，也未展現出為宜蘭縣共主的格局，直到今年初檢廉偵辦林姿妙等官員涉弊案，衝擊林姿妙的選情，江聰淵與民進黨才找回攻擊步調，甚至坊間民調還勝過林姿妙。

但隨選民心情平復，國民黨適時反擊，定調檢廉偵辦弊案為國家機器打壓、政治迫害，還倒打江聰淵「盜採砂石」等案，儘管林姿妙因疑涉幣案流失中間選民的選票，但從開票結果來說，這些選票並沒有流向江聰淵，再加上年輕票源未如預期出現，以致江聰淵敗選。

連同此次，民進黨在宜蘭縣歷經3次敗選，3次的共同點之一就是民進黨都是中央執政，前法務部長陳定南回鍋參選，面對扁政府時期的弊案叢生，而江聰淵的處境與4年前的陳歐珀相似，掌握國會多數的民進黨，卻屢屢發生推《數位中介法》等爭議，

綠營以自身防疫成績、施政表現為傲，但對中間乃至淺綠選民的想法卻未必如此，選舉過程中也未醞釀出搶救、票非投江聰淵不可的氛圍，面對強敵再加上大環境不佳，江聰淵的敗選也在意料之中了。

雖然江聰淵敗選，但他更該思考如何延續政治能量與對縣民的服務，如他有意繼續拚縣長，最大的競爭者還是黨內同志，前代理縣長陳金德、立委陳歐珀等人都會相繼浮上檯面，成為下一屆民進黨縣長的熱門人選。