2022九合一大選開票3小時，民進黨應驗了高嘉瑜的「一屍五命」說，北部全線潰敗，新北林佳龍已落後侯友宜達到34萬票，就連超級「死忠區」台南與屏東也都陷入苦戰，對此，擁有14萬粉絲的經濟觀察家「IEObserve 國際經濟觀察」就表示，民進黨再不檢討側翼，只會更難看。

「IEObserve 國際經濟觀察」在臉書PO文表示，選舉本來就有輸有贏，不用崩潰來崩潰去，重點在於有沒有去檢討為何民意會變化，不要只會怪選民。

「IEObserve 國際經濟觀察」話鋒一轉，質疑不知道這次民進黨大敗，黨內會不會檢討到激進的側翼網軍問題，他指出，這些「豬隊友」專門扣帽子和敗人品，直接導致許多人討厭民進黨，若末梢神經沒有壞掉，都知道該早點跟這群「北七」切割。

文末他表示，雖然每個勢力都有激進支持者，但民進黨卻特別多，使用不成比例的火力，許多攻擊的目標還是意識形態較為相似的人，感嘆最有效的敵人就是豬隊友。