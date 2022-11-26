花蓮政治結構長年藍大於綠，民進黨大軍壓境助攻Kolas，正副總統先後站台造勢，仍無法改變選民投票意向，國民黨徐榛蔚成功連任，不過就得票分佈，Kola仍有突破，再者，傅家在花蓮開啟長達17年執政歲月，未來4年「後徐榛蔚」時代，地方政治生態將重新洗牌，國民黨內中生代展開布局，黨內勢必上演爭鬥戲碼！

沒有奇蹟、只有累積！徐榛蔚感謝縣民對她、縣府團隊與各鄉鎮的肯定，在執政這4年，繳出好成績，都是一步步的累積，也是32萬鄉親手牽手、心連心，共同創造出來的成績，在未來的4年，持續推進建設，也會傾聽民意，縣府團隊一定會全力以赴，不負所托。

民進黨派出高人氣、具有全國知名度的，Kolas Yotaka ，仍然吞下敗仗，黨內人士坦言，藍營長期掌握行政資源，雖然期待翻轉的可能，但地方利益盤根錯節，確實很難一夕之間翻盤，但就票數來看，Kolas不僅有斬獲，市區大票倉也獲高支持度，Kolas打出的訴求相當成功，也打動中間選民，放眼4年後，徐榛蔚兩屆任滿，對民進黨不也是個機會，黨內該好好思考新的佈局。

值得注意的是，花蓮縣由前縣長、現任立委傅崐萁及徐榛蔚夫妻輪流執政，時間長達13年，未來4年合計17年，傅家地方政治實力雄厚，因夫妻輪流執政，黨內幾位中生代有意崛起，外界認為，包括議長張峻、基層扎實的新城鄉長何禮臺、吉安鄉長游婌貞、市長魏嘉賢等人，都可能是4年後爭取大位之人選。

以本屆府會失和，議長張峻強行主導大砍宗教預算，並控告親傅的花蓮縣黨部主委張逸華抹黑議員、涉違反《選罷法》，此舉也被視為反傅勢力反撲警示。選後議會正副議長即將改選，背後隱藏著花蓮政壇勢力的消長，值得觀察！國民黨如何面對4年後接班布局，一旦上演茶壺內風暴，加上民進虎視眈眈，花蓮政壇將出現震盪。