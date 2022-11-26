民進黨嘉義縣長翁章梁 晚間7點以4萬多票暫時領先 19:062022/11/26 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 九合一選舉正如火如荼地開票中，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁（右三）持續領先中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一選舉正如火如荼地開票中，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁持續領先中，根據總部自行統計，目前翁章梁得票數為10萬7000多票數，國民黨對手王育敏6萬2000多票，現在開票完成率已達65％。 新北市長選戰侯友宜領先逾16萬 三重蘆洲得票領先支持者熱情歡呼 國民黨計票系統 侯友宜現28區行政區皆暫時領先 九合一選舉登場 蘆洲警動員712人維護投票秩序 #九合一選舉 #嘉義縣 #翁章梁 #王育敏 #領先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 饒慶鈴領先2萬票 預計稍晚謝票 18:232022/11/26 政治 台南市長開票逾2小時 黃偉哲票數大幅領先謝龍介 18:502022/11/26 政治 張麗善競總自行宣布當選！得票數逾18萬 領先突破5萬票 18:512022/11/26 政治 緊盯九合一開票 林濁水嚇壞喊出這1字 18:332022/11/26 政治 盧秀燕得票數破40萬 支持者聚集總部高聲歡呼 18:212022/11/26 政治 九合一選舉投票 台中市總計發生9起違規 17:332022/11/26 政治 台北市長候選人黃珊珊暫居第三 競總前熱情不減仍高喊凍蒜 17:442022/11/26 政治 九合一選舉今日開投！中市投票所8時未到出現人潮排隊、秩序良好 12:422022/11/26 政治 票開近5成！蔡適應票數落後1.3萬票 總部氣氛低迷 17:292022/11/26 政治 九合一選舉投票日登場 陳其邁：希望大家踴躍投票 09:542022/11/26 政治 板橋老婦拾獲公投票 警方急調監視器追查 11:282022/11/26 政治 陳水扁身穿大紅衣去投票 喊出這一句 09:272022/11/26 政治 九合一選舉登場 柯文哲現身投票喊「不緊張」 08:582022/11/26 政治 快訊／角逐苗栗縣長失敗！國民黨謝福弘自行宣布落選 17:212022/11/26 政治 謝龍介票數緊咬黃偉哲 競總支持者心情激動 17:072022/11/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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