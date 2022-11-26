九合一選舉正如火如荼地開票中，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁持續領先中，根據總部自行統計，目前翁章梁得票數為10萬7000多票數，國民黨對手王育敏6萬2000多票，現在開票完成率已達65％。

新北市長選戰侯友宜領先逾16萬 三重蘆洲得票領先支持者熱情歡呼
國民黨計票系統 侯友宜現28區行政區皆暫時領先
九合一選舉登場 蘆洲警動員712人維護投票秩序
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