花蓮縣藍綠板塊約7比3，差距懸殊，民進黨這次徵召Kolas Yotaka(谷辣斯．尤達卡)投入選戰，她擁有全國知名度，外型、口才、學經歷亮眼，並成功扮演小雞的角色，她也為民進黨打了一場艱困選戰，接下來總統大選即將登場，Kolas也被視為超前部署2024，為黨內熱門人選賴清德在後山操兵演練，預料Kolas選後將開啟另一道從政之路、轉戰立委或入閣。

民進黨在花蓮確實「沒人了」，這是必須面對的問題，過去曾兩度未能推派人參選縣長，也引起黨內基層焦慮，Kolas曾透露，早在2020年蔡英文總統連任，而蹲點花蓮10年的蕭美琴也轉任駐美大使之後，黨內就不斷有聲音希望她能回鄉參選。

花蓮是民進黨的艱困選區，如果沒有相當大決心，民進黨從政黨員都深知後山這場戰役，仍被視不可能的任務，不過就政黨政治，Kolas仍接受挑戰。她強調，艱困並不代表絕對不可能，過去前立委蕭美琴曾經打敗國民黨立委，國會問政受肯定，試圖再次突破花蓮既有藍綠板塊。

因此選戰開始就定調家族政治、夫妻共治等，炮轟對手，也試圖挑動國民黨內敏感神經，並喊出這是一次「不害怕運動」，要選民不要害怕被打壓、鼓勵出來投票，也積極向中間選民招手，同時靠「跨黨派」爭取不同選票支持，並積極深入部落爭取認同，Kolas想把不可能的任務變成可能，最終吃下敗陣雖非原罪，也是政黨競爭必要過程，但民進黨想要打破國民黨在花蓮支持度，還有一段很長的路要走。

不過，Kolas被派到後山還賦予一個重任，試著透過縣長選舉部署2024大選。Kolas曾擔任總統府、行政院發言人，與下屆總統熱門人選賴清德，於公私都有好交情。賴3度冒雨替她站台，也藉以凝聚地方民心，趁機到地方感受民意。Kolas是民進黨積極栽培的原住民女性新生代，藉著選舉累積政治能量，預料Kolas選後將重新開啟另一道從政大路，入閣也並非不可能。