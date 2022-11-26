大贏蔡其昌20萬票 藍營天后盧秀燕「29區全拿」連任台中市長 19:092022/11/26 中時 林欣儀 、 鄭任南 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨台中市長盧秀燕打破台中縣市合併以來「連任魔咒」，成為首任成功連任的市長，藍營支持者齊聚總部、高聲歡呼。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022年九合一選舉落幕，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕得票數一路領先，直到近7時許，盧秀燕得票數已贏過民進黨對手蔡其昌逾20萬票，盧總部宣布成功連任，盧秀燕成為打破台中市合併後「連任魔咒」的第一人，她預計7點15分到競選發表勝選感言。 金門縣長選舉難敵「一任魔咒」 陳福海自行宣布當選 台中男邊投票邊講手機 30秒後遭選監制止 中市整治空汙 最大能見度天數創紀錄 #盧秀燕 #九合一選舉 #國民黨 #台中市 #連任魔咒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盧秀燕起早投票 不忘提醒選民別戴這種口罩投票 09:582022/11/26 政治 沙鹿區「章魚里」開票揭曉 初步盧秀燕勇奪429票領先 17:392022/11/26 政治 柯志恩宣布敗選：4年後還會有我的角色 19:172022/11/26 政治 中市北區新人陳俞融宣佈勝選 19:042022/11/26 政治 民進黨嘉義縣長翁章梁 晚間7點以4萬多票暫時領先 19:062022/11/26 政治 緊盯九合一開票 林濁水嚇壞喊出這1字 18:332022/11/26 政治 中市民眾指沒領到公投票 選委會：將主動提醒 13:452022/11/26 政治 九合一選舉投票 台中市總計發生9起違規 17:332022/11/26 政治 盧秀燕得票數破40萬 支持者聚集總部高聲歡呼 18:212022/11/26 政治 九合一選舉今日開投！中市投票所8時未到出現人潮排隊、秩序良好 12:422022/11/26 政治 離譜！台中監察員撿空白公投票逕自投票 18:182022/11/26 政治 饒慶鈴順利連任 未來4年要乘上4倍的努力 19:132022/11/26 政治 國民黨計票系統 侯友宜現28區行政區皆暫時領先 17:562022/11/26 政治 綠大軍仍攻不破藍營鐵票區 徐榛蔚成功連任花蓮縣長 19:042022/11/26 政治 盧秀燕、蔡其昌差距拉大 蔡陣營氣氛低迷 17:392022/11/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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