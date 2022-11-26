2022年九合一選舉落幕，國民黨爭取連任的台中市長盧秀燕得票數一路領先，直到近7時許，盧秀燕得票數已贏過民進黨對手蔡其昌逾20萬票，盧總部宣布成功連任，盧秀燕成為打破台中市合併後「連任魔咒」的第一人，她預計7點15分到競選發表勝選感言。