九合一大選開票結果陸續出爐，民進黨台北市議員王世堅日前因自認虧欠「黃珊珊一次」，導致遭到綠側翼網軍攻擊並喊拒投，但這依然不減王世堅的人氣，目前王世堅在第4選區（中山、大同）的得票已經遙遙領先其他候選人，暫居第一，許多網友看完後紛紛表示「笑死！側翼還以為能弄他」、「民進黨唯一清流」，引發討論。

日前王世堅因為一句「欠黃珊珊一次」引發部分綠營支持者圍剿，更被某綠營大咖質疑違反黨紀，這也讓當時的王世堅氣得大罵「惦惦」、「太監啦」，而今日九合一大選16時開票至現在，王世堅於北市第4選區衝第一。PTT網友看到後，紛紛直呼「側翼再X我大堅哥啊，現在中山、大同區第一名啦」、「世堅穩了吧！台北市大同區這邊的投票所，王世堅的票超高，超級吸票機，是不是選前的策略大成功？」

甚至有許多網友回文表示「穩！在地基本盤」、「王世堅根本超強」、「我大堅哥超穩」、「台北唯一推薦堅哥」、「堅哥民進黨清流啊」、「王世堅超穩！穩到爆」、「笑死！側翼還以為能弄他」、「王世堅私底下很會做人，根本不怕落選啊」、「爽啦」。