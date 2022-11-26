台南市長選舉結果揭曉，尋求連任的民進黨市長候選人黃偉哲，雖擊敗戰鬥力十足的國民黨市長候選人謝龍介，但過程令人捏把冷汗。他雖成功透過行政團隊及競選總部構築「市政牌」防線，但謝龍介的「揭弊牌」仍發揮相當攻勢，尤其選前接連發生綠營「茶壼裡的風暴」，以及全台震驚的學甲88槍重大槍擊案，衝擊黃偉哲得票數。

2018年台南市長選舉，國民黨「韓流效應」襲捲全台，加上民進黨內初選廝殺慘烈，民進黨提名的黃偉哲，在6搶1的市長之戰中，僅以得票率不到6％的差距，在綠營長期執政的台南市，險勝國民黨的前政務委員高思博，贏得頗為難看。此次台南市長選舉，雖有黃偉哲、謝龍介，以及無黨籍的成大教授許忠信、五彩集團總裁林義豐與律師吳炳輝等5人競逐，但外界還是將焦點關注在黃、謝2人的藍綠對決上。

儘管選前各項民調均顯示黃偉哲大幅領先，但他自知沒有「以逸待勞」的本錢，不僅行程滿滿，甚至連選前16天依法請假投入選舉後，還「拚選舉，不忘拚市政」，市政行程滿檔，並刻意放低身段努力塑造「親民」的特質；市府團隊也大張旗鼓行銷市政政績，卯盡全力讓選民在投票前有感。

不過，選舉期間，民進黨一度傳出「茶壼裡的風暴」，黃偉哲雖「排除萬難」出席由無黨籍議長郭信良與民進黨立委陳亭妃合辦的1.6萬人「挺偉哲、挺18」造勢大會，設法安撫郭、陳支持者不滿的情緒，以及化解陣營內部的反彈壓力，但已受到「內傷」。

尤其，投票前半個月，民風純樸的學甲地區突然傳出88聲槍響，槍手開槍的對象，又指向與黃偉哲頗有交情的民進黨中執委郭再欽及黨籍市議員謝財旺，對手謝龍介不僅借題發揮批評該槍擊案讓台南成為「慶記之都」，還刻意分化黃偉哲與副總統賴清德的關係，也對黃偉哲的選情，造成一定的影響。

反觀黃偉哲的主要對手謝龍介，靠著前總統馬英九及前高雄市長韓國瑜等藍營大咖的持續加持，有效號召部分國民黨支持者回流，再加上老人健保免費等政見，也的確打動部分選民的心，有效拉抬低迷的選情。最後雖因形勢比人強，飲恨落敗，但也打出漂亮的一仗。