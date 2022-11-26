花蓮縣長之爭藍綠兩黨女將對決，民進黨Kolas Yotaka選前除狂打「榮耀花蓮」，頻頻對國民黨徐榛蔚發動攻勢，更陸續在原鄉插旗，企圖翻轉原民選票，但最後還是無法扳倒徐在花蓮奠定許久的基礎。Kolas晚間正式宣布輸了這場選舉，並恭喜徐榛蔚成功連任，希望未來4年能成為真正的好縣長，繼續帶領花蓮往前走。

Kolas先是感謝願意信任她的支持者，雖然選舉結果不如預期，但還是必須接受人民投票出來的結果，隨後她也正式宣布自己輸了這場選舉。

雖然Kolas競選總部呈現低迷氛圍，不過她仍像支持者喊話「不要放棄希望」，並希望徐榛蔚能可以成為真正的好縣長，不分政黨、族群、跨世代的解決花蓮共同的問題，同時也期待她的陣營及團隊，未來必須一視同仁，帶領花蓮進入真正幸福的城市。

儘管輸了選戰，不過Kolas似乎感到雖敗猶榮，她說，投入選戰期間依然有成果，因為這次得票率高於4年前，代表支持者們近日的辛苦沒有白費，雖然無法扭轉長達60幾年的政權，亦或者在一夕間翻轉13年夫妻輪政，但還是希望大家不要放棄對花蓮的期待。

媒體詢問未來是否會繼續留在花蓮，Kolas說，未來會在不同位子上、善用各種角色，為花蓮努力做事。

花蓮政治結構藍大於綠，不過Kolas為了在地方增加曝光度，去年四大公投前頻頻下鄉宣講，和副總統賴清德等人，至玉里部落視察改善廁所補助成效，今年獲黨內提名後，先是打出「榮耀花蓮」口號，向支持者喊話「今年的選舉是一場公民運動」，增加綠營在花蓮的信心，接著再到各部落插旗，以「原住民支持原住民」吸引原民票源，同時也利用其客、台語等多聲道優勢，企圖吸收中間選民的選票。

不過徐榛蔚在花蓮深耕多年，上任4年不僅勤走基層，更頻頻下鄉關心老弱婦孺，且0918台東強震重創花蓮南區鄉鎮期間，馬不停蹄到各災區勘災外，更成功向中央爭取約38億元重建經費，將投入各受損公共建設重建工程，其「好媽媽、好媳婦」的親民形象，受民眾好評，如Kolas要扳倒徐在地方的深厚實力，仍是一大難度。