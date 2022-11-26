國民黨籍台東市長候選人陳銘風今晚在競選總部宣布當選感言。（陳銘風競選總部提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市長陳銘風當選高喊：有點激動

九合一選舉開票，國民黨籍台東市長候選人陳銘風今天傍晚在競選總部宣布當選感言。陳銘風激動地說，「有點激動，以前講話很少看稿子，這次要正式一點」當他說「我們終於贏了！」現場響起掌聲及歡呼聲。

陳銘風說：「感謝所有的鄉親及好朋友，我們終於贏了！」現場隨即響起掌聲及歡呼聲。他說自去年初選開始，就像是跑了一整年的馬拉松，今天我們終於衝破了終點線，拿下最後的勝利。

陳銘風感性地說，今天對他及各位好朋友都是最重要的1天，謝謝大家對銘風有信心把、未來的期待託付在銘風身上，謝謝所有的好朋友和銘風一起迎向勝利，我們真的做到了，感謝台東市民的支持，這不是我個人的勝利，而是全體台東市民的勝利。

陳銘風承諾，會全力配合饒慶鈴縣長，把提出的政見逐一實現，也希望大家一起攜手努力，「當選一個只是開始，從此刻開始，我的責任更加重大，我的團隊會更盡心盡力為台東市民打拼」。

陳銘風強調，未來的台東市會開大門走大路，他會用工程專業，加速推動各項建設，和市民朋友一起大步向前，用實際行動展現台東市的新風貌。

九合一選舉台東市市長陳銘風