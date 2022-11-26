國民黨高雄市長候選人柯志恩說，自己不會離開高雄，4年後還會有我的角色。（柯宗緯攝）

高雄市長選戰開票，民進黨陳其邁一路領先，國民黨柯志恩苦追在後，柯志恩晚間7時出面宣布敗選，支持者聚集在競總前高喊「柯志恩，加油！」柯志恩宣布敗選上台前，先致電恭喜陳其邁，柯志恩說，自己不會離開高雄，4年後還會有我的角色。

柯志恩落淚感謝民眾支持，強調未來還會留在高雄繼續打拼。（袁庭堯攝）

柯志恩落淚感謝民眾支持，強調未來還會留在高雄繼續打拼。（袁庭堯攝）

陳其邁力拚連任，打出政績牌，刻意冷處理選情，而對手柯志恩臨危授命被徵召參選僅5個月，對於這次開票結果，柯競總團隊坦言，「票數蠻接近，有點出乎意外」。據了解，柯志恩稍早已致電給高雄市長陳其邁祝賀對方順利連任。

柯志恩特別感謝年輕團隊，向國民黨喊話，未來一定要重用年輕人。（袁庭堯攝）

柯志恩一上台，向支持者深深一鞠躬致謝，她說，稍早有打電話恭喜陳市長、祝福他，並發揮媽媽本色，告訴陳其邁高雄空氣很差、路可以更平、高雄的低薪等等問題，陳其邁承諾未來很多意見可以交流，「我們兩個的共識是為了高雄美麗城市一起往前進，這就是民主精神」。

柯志恩說，今天自己百感交集，4個多月來感謝鄉親相挺，才能走到現在，她會兌現承諾，一生懸命為高雄付出，選後不會搬離高雄，會繼續留在高雄，「明年、4年後 還會有我的角色」。

宣布敗選後，民眾簇擁而上，柯志恩留下簽名。（袁庭堯攝）

柯志恩表示，這次國民黨選戰打得相當好，表示人心思變，相信「戲棚下站久就是你的了」，未來高雄也會等到這一天，她也開玩笑說，學生的論文不用擔心，「你的論文會在我手中完成」。