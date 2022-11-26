台海局勢升溫驅使美陸關係惡化，台灣今天(26)登場的九合一大選格外引發國際矚目，就在各區候選人極力拉票的過程中，外媒也注意到「蔬菜」是競選活動的王者。

VIDEO: In many parts of the world, a politician might hope for a picture-perfect moment with a voter's baby to boost their ratings. But in Taiwan, vegetables are the campaign kings. pic.twitter.com/AF5xOrdEtf — AFP News Agency (@AFP) November 24, 2022

根據外媒報導指出，每位政治人物都希望貼近選民贏得支持，這無疑是不分國界的事實，擁有2300萬人的民主島國台灣，本次九合一選舉正進入開票階段，報導將許多有趣的畫面形容為「大雜燴」，候選人除了端出政策牛肉，還不甘示弱的秀出各種「蔬菜」，尤其白蘿蔔最受歡迎，原因是在台灣流行諧音或同音異義，即聽起來相同或相似，但又具多重含意的詞，加上遠古流傳的迷信傳說與幸運符號，都能看到特定蔬菜搶走競選總部的光彩。而白蘿蔔的台灣話「菜頭」又象徵「好彩頭」的意思；其他像是「大蒜」象徵「凍蒜」，鳳梨象徵「旺、順利、繁榮」。

報導指出，地方民意調查往往反映停滯不前的工資、通膨影響民生問題、道路工程等等，目光不太著重於地緣政治。

專門研究台灣政治的專家納赫曼(Lev Nachman)表示，「台灣地方選舉有一項非常特別之處在於『魅力與風度』」，政治人物面對面與民眾接觸，握手、鞠躬，清晨的街道上、叫賣聲此起彼落的市場裡，都可以看到他們的足跡。