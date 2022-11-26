越晚越嗨！九合一選舉開票持續中，根據侯友宜競選辦公室的數據，爭取連任的新北市長侯友宜得票已突破96萬票，大勝民進黨新北市長候選人林佳龍約37萬，現場所聚集的支持者興奮的搖旗吶喊。

目前侯友宜在板橋第一體育場前的場地已聚集不少支持者到場歡慶，雖然今(26)日晚間偏涼，但現場支持者的熱情絲毫未減，尤其侯友宜在新北各行政區的得票數全面領先，連過去蘇貞昌的三蘆障礙也雙雙翻盤，台下的支持者也大呼凍蒜、「北北基桃大勝利」。

據了解，侯友宜約晚間8時許會抵達現場。