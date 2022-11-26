花蓮縣長選舉開票截至晚間近7時，國民黨花蓮縣黨部自行統計票數，國民黨候選人徐榛蔚超越8萬票，遠勝民進黨Kolas Yotaka3萬7票，競選總部自行宣布當選，徐榛蔚、立委傅崐萁隨後來到競選總部表達感謝；徐榛蔚說，到選前最後一晚，在部落、夜市仍有人抹黑、放謠言，感謝花蓮人的大智慧，讓她感受到心中的溫暖，未來花蓮成長進步，將會築夢踏實。

徐榛蔚票數大幅領先對手，黨部自行宣布當選，現場支持者歡聲雷動，高喊「縣長好！」

徐榛蔚由夫婿傅崐萁、黨部主委張逸華來到競總，徐表示，再一次感謝所有鄉親給她和縣府團隊最大的支持與肯定，未來4 年及未來對花蓮的擘畫，花蓮三軸三心多亮點，也向鄉親報告未來要做的事情非常多，徐榛蔚說，這20幾天請假期間，從各鄉鎮部落，山邊到海邊，再次整個走過花蓮縣，鄉親也給她有很多政策調整方向，也傾聽更多民意，未來4年會有更多責任，背負更多縣民期待。

徐榛蔚說，感謝鄉親冒風雨投給她寶貴一票，給縣府和她肯定，謝謝偉大的花蓮鄉親，用最有智慧，不怕謠言抹黑，她感嘆說，選前一晚，在部落、東大門和各地，還散發很多抹黑文宣，花蓮人有大智慧，也讓他心中感受到的溫暖。

上屆，徐榛蔚衝上12萬0290票，對手民進黨劉曉玫4萬3552票。本屆投票率約5成3，估計開出票約14萬。