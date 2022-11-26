九合一選舉開票前，藍營就曾被日本學者小笠原欣幸預判將大勝。媒體人謝寒冰今(26日)在《週末大爆卦》節目中提到，除綠營內部會大亂鬥外，國民黨主席朱立倫必然會跳出來，也會有人拱新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜等，內部情勢恐怕比2019年還要糟。

「每次民進黨亂的時候，國民黨比它更亂！」謝寒冰酸說，因為國民黨永遠無法忍受民進黨亂，怕民進黨搶了它的鋒頭，所以一定要比它更亂。所以每次民進黨亂的時候，國民黨內部一定是大亂鬥到一個不行。

謝寒冰指出，這次如果國民黨勝了，朱立倫百分之百會跳出來不用講，然後一定會有人去拱侯友宜、韓國瑜、盧秀燕，都會有人拱，甚至張亞中也會跳出來，然後又開始大亂鬥，不要忘記還有虎哥周錫瑋，無役不與的羅智強也不意外，所以國民黨內部會變成怎麼樣一個情勢？

「我覺得恐怕比2019還要糟！」謝寒冰強調，所以2023顯然是非常混亂的一年，「我只能說，大家繫好安全帶吧！」