徐定禎到達競選總部時，支持者給予擁抱鼓勵。（李京昇攝）

徐定禎發表敗選感言，他表示，自己的努力不夠，並尊重苗栗鄉親決定。（李京昇攝）

苗栗縣長選情激烈，目前持續開票中，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦遙遙領先，並在稍早自行宣布當選。民進黨候選人徐定禎晚間6點50分抵達頭份市競選總部，他也發表敗選感言，徐定禎提到，民主政治就是如此，也代表他努力不夠，願賭服輸也尊重苗栗鄉親的決定，並恭喜鍾東錦當選。

徐定禎抵達競選總部時，逐一向現場支持者與競選團隊致謝，並有支持者給予他擁抱跟打氣。徐定禎說，民主政治就是這樣，他願賭服輸，並尊重苗栗鄉親決定，也代表他自己努力不夠。

徐表示，他還是沒辦法了解各種原因，也不太明白大環境怎麼了，但這次敗選，他個人要負最大責任，同時很謝謝競選團隊，還有民進黨中央各部會首長、立委、還有蔡英文總統、副總統賴清德，所有黨團全力助選，他無以回報。

徐定禎表示，他在苗栗生、在苗栗長，不能讓自己的家鄉丟掉，他未來會繼續為台灣民主努力，並且守護好台灣，同時他也希望老天爺保佑苗栗。

徐定禎說，一路走來很感謝大家跟鄉親相挺，尤其最後一場團結之夜，雨勢很大，鄉親還是到場支持，民主這條路走得坎坷，但有政壇前輩努力，才顯得民主的珍貴，他相信加入他們的陣營的人會愈來愈多。

徐定禎指出，國民黨在苗栗雖然分裂，但他認為藍營棄保效應有成功，所以謝福弘才會最早出來宣布敗選，不管結果如何他都會尊重，苗栗是他的故鄉，他還是希望撕掉苗栗的負面標籤。

對於未來規畫，徐定禎表示，他不會主動請戰，但對台灣有利的事情都會全力以赴，他更希望更多年輕人出來參政，而他選戰結束後，會回到自己的工作崗位，並持續為地方服務。