顏莉敏強調，她謹記鄉親對她的期許，不負眾望爭取更多地方建設，提升在地鄉親的生活品質。（顏莉敏競選總部提供）

九合一選戰塵埃落定！台中市議會副議長顏莉敏獲得鄉親支持成功連任，於第二選區勇奪第一高票！顏莉敏指出，她謝謝鄉親願意繼續支持，將會繼續努力實踐提出她的政見，服務鄉親為大家做更好；謹記鄉親對她的期許，不負眾望爭取更多地方建設，提升在地鄉親的生活品質。

顏莉敏指出，在地方上鄉親共同的盼望，就是希望海線的大眾運輸能完善串連，以捷運站點為基礎設計公車路網，同時規畫密集的YouBike站點，讓公共運輸服務能符合在地鄉親生活需求。

顏莉敏說，她未來將豐富海線的觀光資源，繼續推動海線觀光，為海線創造觀光效益新商機；公園全面體檢遊憩設施，並讓每個公園定位明確，以求符合各族群的使用需求，有效發揮公園的休憩功能。

顏莉敏表示，一直以來她相當注重教育政策，接續也將持續推動公托公幼海線倍增，並提案推動更完善的托育支援，適切提供照顧者服務，同時為幼托工作者創造更友善的教保環境，照顧好他們的福利，也能同時吸引專業人才長期投入。

顏莉敏強調，她這次提出許多政見都是鄉親反映，以及她自身認為可以更加進步的地方，從地方建設、為孩童、青年、長輩再到環境，她都提出對應的政見將接續在下一個任期提案推動；她會謹記鄉親的期許，要不負眾望爭取更多地方建設，提升在地鄉親的生活品質。