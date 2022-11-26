民進黨台中市長候選人蔡其昌及其競選團隊深深一鞠躬。（張亦惠攝）

現場支持者大喊「蔡其昌加油」、「台中加油」。（張亦惠攝）

九合一選舉開票結果即將出爐，民進黨台中市長候選人蔡其昌因與市長盧秀燕差距過大，下午6點50分自行宣布落選，蔡其昌兩度深深鞠躬感謝市民的支持，表示未來會更加倍努力檢討自己，感謝團隊支持，也對不起支持他的朋友，最後恭喜盧市長當選，希望盧市長不要辜負市民跟台中這個最美的地方。

蔡其昌與妻子黃玉廷及競選總幹事們一同上台，兩度深深鞠躬感謝選民的支持，現場選民大喊「蔡其昌加油」、「台中加油」，還有選民難過啜泣。

蔡其昌說，不應該因為一場選舉的失敗過度懷憂喪志，要用最虛心的方式來檢討，人不怕跌倒，怕的是不知為何跌倒，選舉結果顯示他們4年的努力不能讓市民找回信心。未來只能更努力更加倍檢討自己，才能找出未來的方向。

蔡其昌說，市民期待城市改變，但他做不到，「很不對起支持我的好朋友」，行動團隊會持續檢討，未來會更加努力。他3年來一直在這裡，未來會跟過去一樣努力為這個城市爭取更多美好跟進步，一場失敗可以難過但不能喪志，因為市民都在期待，只要對城市有利的，無論在哪個位置，會一起團結為城市未來努力。