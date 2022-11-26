台灣IFBB PRO職業健美賽，26、27日於高雄流行音樂中心舉行，26日賽事進行兩項「職業卡」資格賽，選手展現最佳姿態，經過多輪分組賽廝殺後，古典健美「職業卡」由台灣好手黃文新拿下、傳統健美「職業卡」則是由奈及利亞籍選手法蘭克林（Franklyn）搶下。

在古典男子健美項目中，黃文新為台灣爭光，先取得分組第一後，再拿下全場總冠軍，而順利取得「職業卡」，談起辛苦的備戰歷程，他表示，「因為小孩剛出生才5個月大，備戰期的睡眠時間非常少，大概只有3、4小時，一個半月前很想放棄，感覺快撐不下去了，但現在回頭看是值得的。」對於家人的全力支持，黃文新表達感動：「寶寶和老婆是我前進的動力，這張『職業卡』獻給他們，帶給我好運。」

男子傳統健美則由奈及利亞籍選手法蘭克林取得「職業卡」，說起得獎感言，他提到，「我為這次的比賽全力以赴準備，尤其在飲食控制方面很辛苦，沒有預期會拿到總冠軍，非常開心。」他談起家人時激動落淚，「謝謝我的妻子、小孩和朋友們，每次感到疲憊時，或是獨自擔心時，他們永遠都在旁支持我。」

今年來台的裁判陣容堅強，IFBB PRO LEAGUE職業聯盟今年特別指派裁判長泰瑞克（Terrick El Guindy）來台，他擔任奧賽裁判長資歷超過10年；另一位韓國籍NPC裁判費里斯（Felixx Lim），更是韓國第一位裁判；日本唯一IFBB PRO職業聯盟女性裁判長莎莉（Sally Sasaki），為日本職業聯盟賽事的裁判長，更是亞洲唯一一位女性裁判長，所有賽事皆秉持公平、公正、公開之評比標準。

緊接著27日上午10 時起將行賽事是男子健體、女子比基尼，選手們將爭取另兩張「職業卡」的資格，以及台灣史上首次舉辦的職業秀（PRO SHOW）的比賽，將於下午4時起登場，這一場職業秀集結各國職業頂尖好手，同場爭取前進「奧林匹亞大賽」的入場券。

明天兩千張觀眾門票秒殺，在各界殷殷期盼加票的訴求下，主辦單位再度釋出少數門票，觀眾仍可在KKTIX網上購票，近距離的一睹職業選手風采，及為他們加油。