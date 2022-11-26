國民黨台南市長候選人謝龍介26日宣布敗選，向支持者揮手後離去。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介26日抵達競選總部發表敗選感言。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介26日晚間7時抵達競選總部，正式宣布敗選。謝先恭喜對手黃偉哲連任成功，對僅以數萬票之差結果敗選，稱投票結果顯示市民想改變，是城市再度偉大的開始，「打完美好一仗，盼未來4年更好」，謝在全場支持者高喊加油聲中，向群眾揮手離去。

台南市長選票下午4時開票，謝龍介票數一路緊咬黃偉哲，給競選總部支持者很大鼓舞，群眾愈聚愈多，討論聲此起彼落，許多藍營支持者對謝、黃2人票數差距之小感到訝異。

謝龍介原本預定晚間6時30分抵達總部，因票數差距過近一再延後，可惜謝的票數始終差臨門一腳，從相差數千擴大到數萬，謝龍介在晚間7時現身競選總部宣布敗選感言。

謝龍介以選舉結果是事實，認為已與黃偉哲打了美好一仗，尊重台南市民選擇，希望未來4年比過去4年更進步。感謝一路走來陪伴的鄉親，「揮揮手，我們感動在心頭」。

謝龍介指出選舉過程中，市民給出的建議對城市發展都是正面，自己有義務整理這些聲音，未來國民黨還有很多黨籍民代服務，會繼續在議會為市民提出建言。

「選這樣不算漏氣!」在支持者的一陣加油打氣聲中，謝龍介走向競總搭建的電視牆前，他向支持者喊話，從票數感受到鄉親希望城市蛻變，只怪自己打拚不足，讓大家失望，未來將繼續疼惜這座城市與土地，感謝大家一路相伴與愛護，強調自始至終一本初衷，只是留下些許遺憾，要大家未來繼續為黃偉哲加油。