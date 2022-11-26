圭賢一開場直接用台語問候台灣粉絲。（羅永銘攝）

韓流帝王「Super Junior」25日起連續3天在台北小巨蛋舉辦「SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9： ROAD– in TAIPEI」演唱會，今（26日）是演唱會第2天，8位成員依舊賣力演唱，出道17年寶刀未老，不過或許是因為3年沒見到偶像太激動，開場前就有在搖滾區的粉絲因身體不適暈倒，所幸最後沒有大礙，休息完後已回到場內。

圭賢一開場更直接用台語問候「很久沒看到大家」，不忘關心粉絲吃飯沒，聽到粉絲說還沒時，他也再度撂台語喊「不能這樣」，接著自曝午餐吃了鼎泰豐的小籠包、蝦仁炒飯、炸醬面。利特則分享第1天表演結束後，為了想感受更多台灣的美，也特別去了很遠的高爾夫球場，「沒想到還有人認出來，大喊『利特，好帥』，讓我覺得我好像大明星」，還去了海邊，「美麗的大海就像是台灣粉絲，把我所有的悲傷跟孤獨吸走了」。

東海也嘴甜地喊「親愛的寶貝，我是你們的東海，見到你們很高興，比起昨天你們更漂亮，我也漂亮，你們很帥，我也很帥，我打算比起昨天更愛你們了，要比昨天更享受今天的舞台，明白嗎？」最後送上飛吻。始源故意用中文搞笑喊「怎麼辦，我出事了，今天更老了，只是你們變漂亮，所以我很幸福，你們幸福，我也幸福」，更預告「我們會盡力演出，會變野獸，明白了嗎」，聽到台下粉絲激動回應，他再度表示「你們都聽得懂，很聰明」，銀赫則是一開場就眼角泛淚，並俏皮地要粉絲「昨天已經有來過的人，當作沒有來過一樣，雖然只過了1天但還是很想念，我會接收大家的力量演出」，接著不忘對著台下手筆愛心。