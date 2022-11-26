九合一大選結果出爐，國民黨在此次大選大勝。中廣董事長、資深媒體人趙少康在臉書直言，此結果充分顯示了，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌的施政成果，沒有獲得民眾認同，甚至對此感到厭惡，因此，兩人要負起最大的政治責任。

趙少康今（26）日在臉書發文，呼籲蔡英文應即刻辭去民進黨主席的職務，專心把剩下的任期做完，而蘇貞昌則要對自己荒腔走板、施政傲慢的成果，辭去行政院長一職，「立刻下台負責！」

趙少康痛批，民進黨在這次選戰荒謬盡出，在施政上，新竹棒球場及桃園運動中心等政績，接連被戳破，防疫措施、能源政策、警政治安皆一塌糊塗，在選戰上更透過網軍、側翼，掌控媒體，對他黨候選人極盡抹黑抹紅之能事，只靠抗中保台的雙標牌自己打臉，最終回力鏢全數打在自己身上。

趙少康指出，眼見選戰不利，蔡英文最後更是專心選舉、無心國政，種種劣跡已是罄竹難書，身為民進黨高層，蔡、蘇兩人責無旁貸。最後趙少康也喊話蔡蘇兩人，莫再丟臉、立刻下台，「為民進黨留下最後一條遮羞布吧」。