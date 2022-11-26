【中天直播#LIVE】北市長戰落敗!黃珊珊:我一生會為它奉獻的地方 20221126 @中天新聞

九合一選舉持續開票進入尾聲，無黨籍台北市長候選人黃珊珊晚間7點20分上台宣布敗選，黃珊珊哽咽表示，自己沒有資源，這樣的結果，「對我來說這場仗我已經打贏了」，黃珊珊也喊話蔣萬安，希望他能說到做到完成競選承諾，保留台北市改革的制度，讓台北持續前進。 而民眾黨主席柯文哲也趕至現場為黃珊珊打氣，表示「繼續努力」，兩人更在台上擁抱，讓台下支持者都淚崩。

黃珊珊於晚間7點20分領著競選團隊上場，表示，等開票的過程，知道大家都非常的心疼，這三個月相信已經打了美好的一仗，雖然結果不預期，還是相信已經走出了正確的道路。

黃珊珊表示，自己已經走了24年，會繼續往前走，「雖然我這次沒有拿下台北市長，台北市是我的故鄉，是我一生都會為他打拚的地方，不要放棄我們的價值，這個價值就是認真努力會成功的。」

黃珊珊接著說，自己讓大家相信的是努力的信念，不用靠關係、不用靠後台，黃珊珊證明這件事，就是告訴大家只要努力就做得到，「所以我要向蔣萬安先生說，說到做到完成競選承諾，保留台北市改革的制度，讓台北持續前進。」

黃珊珊也哽咽感謝自己的團隊、支持者以及後援會，黃珊珊強調，選舉是很現實的，需要大量資源動員以及金錢，才能打贏選戰，「對我來說這場仗我已經打贏了，一個人對抗兩個大政黨，沒有其他支援，我只有你們這些相信珊珊的朋友，因為有你們我非常開心，現在心情非常平靜。」

黃說，台北的市民他們因為太害怕，怕某一人當選，還是擺脫不了政黨的綑綁，但我相信只要一直努力就可以擺脫政黨的綑綁。

今天偉大的市民已經做出決定，我們尊重這個決定，但不會放棄，會持續努力，這次沒有拿下台北市，就會繼續努力。

隨後柯文哲上台給黃珊珊打氣，僅說「謝謝這麼多人來支持，我們繼續努力」，黃珊珊則轉過頭跟柯說自己沒有完成任務，隨後擁抱柯文哲，現場支持者也都落下淚水。 最後黃珊珊與在場支持者一一握手，感謝他們的支持。