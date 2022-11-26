花蓮富里鄉長今年陷入二搶一的局面，不過其中一名候選人張容榕上月初宣布退出選戰，停止一切競選活動，但因完成登記，仍具候選人資格，因此其後援會仍印製文宣積極宣傳拉票，最後也成功當選鄉長。媒體致電張容榕但截稿前仍未獲得回應，而後援會則強調，這場選舉代表民主的勝利。

富里鄉長共2人參選，為拚連任的國民黨鄉長陳榮聰及政治素人張容榕，被地方視為農會與鄉公所的戰爭。張上月3日雖突以家庭因素為由，宣布退出鄉長選舉並停止一切競選活動，但選委會強調，《公職人員選舉罷免法》中並無所謂退選機制，只要合乎相關資格，均會照常進行選舉相關程序，其名也會印在選舉公報與選票上，而其後援會也自發地替她宣傳與拉票。

由於陳榮聰任內曾遭鄉民連署罷免，是全台首件鄉鎮長罷免案，雖然當時同意數多於不同意數，但因投票人數未達門檻，並未過關，不過地方與論持續發酵。

張容榕後援會表示，這次選舉，在所有人都不看好的過程中，透過罷免夥伴們彼此的努力與支持，最終成功讓陳榮聰敗選下台，2年前的11月28日，富里曾經歷過最醜陋的罷免投票案，成員們也遭受不少攻擊，但今天藉由鄉長選舉終於等到民主的勝利。

張容榕後援會強調，富里的勝利，是民主的勝利，即便在偏遠的花蓮角落，民主的種子依然展現生命力，讓大家在爭取一個更美好的故鄉過程中，找到機會，最終在石縫中開出花朵。