爭取新竹縣長連任的楊文科，在得票數超過13萬票後自行宣布當選，在縣黨部廣場受到支持者熱烈歡迎，他感謝競選總部主委范振宗等人全力輔選，讓他高票連任，表示一張票一世情，他絕對不會因為勝利，就忘了反省與檢討，未來4年，他和縣府團隊將持續深入基層傾聽民意，做更好的規畫和各鄉鎮市公所密切合作，建設地方，讓各項縣政工作，好還要再更好！

楊文科表示，選舉結果對他來說有3個意義，首先他非常感謝新竹縣民鄉親，將手中神聖的一票投給他，讓他可以再做4年，他絕對不會辜負投票給他的鄉親，並會將每張選票，化為實實在在、好好做事的能量，努力為鄉親福祉、為新竹縣未來30年的榮景繼續打拚！

其次，過去4年來，他帶領縣府團隊為新竹縣政工作扎根打底，為新竹縣政藍圖的前瞻發展方向積極定礎的成果，獲得鄉親的肯定與支持，未來4年，他和縣府團隊將會加倍努力，帶領新竹縣繼續朝「科技首都‧幸福竹縣」的新願景前進！

楊文科說，過去4年來，他雖然交出1張不錯的執政成績單，但透過選舉的過程，其他縣長候選人提出的指教，表示執政尚有改進之處。所以第3個意義就是，鄉親期許縣政工作，好還要再更好！

楊文科同時要恭喜所有當選的候選人，謹記對鄉親做出的承諾，也要勉勵未能當選的候選人，再接再厲、永不放棄！

楊文科最後呼籲，選舉過程中的衝突與對立，在選舉落幕後也該到此為止，希望所有新竹縣鄉親，大家不分藍綠、不分族群、不分黨派，從明天開始繼續為新竹縣這塊土地團結奮鬥，開創出更美好的新竹縣，讓每一位鄉親安居樂業、幸福又快樂！