九合一大選今（26日）下午四點開票，民進黨選情遭國民黨輾壓，讓綠委高嘉瑜忍不住在政論節目上開出檢討第一槍，怒嗆「側翼網軍在選前到處出征別人」還強調，「同溫層自我感覺良好」引起網友們熱烈討論，許多人笑稱高嘉瑜是大預言家，先前就曾示警民進黨恐因林智堅論文、新竹球場爭議恐釀一屍五命。

高嘉瑜在政論節目上表示，側翼網軍在選前到處出征別人，包括館長、王世堅，甚至連新竹高中生都受害，對中間選民、年輕人的影響很大，讓她氣得痛批同溫層自我感覺良好。

此外，高嘉瑜也強調，側翼輾壓其他的聲音，造成黨內只有一種聲音變成一言堂，「這樣出征到最後，只有自己人抱團取暖，更嚴重的是，黨內許多前輩紛紛出走，讓民進黨越來越小。」

高嘉瑜開出民進黨檢討第一槍引起網友們熱議，紛紛湧入高嘉瑜臉書留言，直呼是預言家，「一屍五命，真預言家」、「一屍5命成真，+魚成大預言家」、「今年最夯的流行語"一屍五命" 勇奪冠軍」、「先來幫QQ，真 · 一屍五命」、「恭喜預言成功。」

高嘉瑜先前曾公開表示，黨內擔心林智堅論文、新竹球場爭議影響北北基桃竹選情，恐導致「一屍五命」促考慮換將，此番言論一度讓黨內同志跳腳。