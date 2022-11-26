柯志恩抵達競選總部，發表敗選感言，強調未來會持續在高雄蹲點，不負選民期望。（袁庭堯攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚稍早出面宣布敗選，她感謝哽咽致詞，感謝支持者外，也承諾不會離開高雄，「未來4年有我的角色」，她受訪時強調，未來會持續在高雄蹲點，但目前沒想過選區域立委，至於未來要扮演什麼角色，要視當時氛圍而定，不過她也認為這次藍營議員盤守得還可以。

針對這次開票結果，柯志恩說，最後結果是如何還不曉得，但她坦言高雄跟其他縣市不一樣，畢竟這2年來承受了罷韓、補選、公投等，相對而言，高雄這一仗比起屏東、台南等其他縣市更加艱困，要背負非常多過去其他縣市沒有的經歷。

柯志恩直言，她剛下來時就知道這一仗非常辛苦，但最後比數如何，都不是她所在意的，大家可以看到議員盤守得還可以，而這次選舉她也用最大的真誠努力，讓大家好好看見，這就是她下來最大的目標，這點自己也達成了。

至於在台上提到，明年或是4年後一定有自己的角色，是否意味會蹲點挑戰下一次市長？柯志恩沒有把話說死，她表示，「我一定會是蹲點在高雄，不會離開這是確定的」，4年內會發生非常多的事情，但國民黨要好好扎根經營，至於明年或4年後要扮演什麼角色，由當時的氛圍做決定，「在高雄的深耕跟經營是我跑不掉的責任」。

媒體關注兩年後會先選區域立委嗎？柯志恩說，目前自己沒有選區域立委打算，但未來一定會有她的角色存在。

至於剛打電話恭喜陳其邁連任說了什麼？柯志恩笑說，跟陳市長聊的可多得呢，以前就認識他了，除了提到對他有些期許，也談到彼此共同的朋友，而除去選戰的包袱，可以恢復朋友的關係，也祝福他未來4年在他領導下，高雄會更加茁壯。

「頭已經洗下去，不會就此終止！」柯志恩明早9時30分從國民黨高雄市黨部出發，展開謝票行程，她說，會一一再走過高雄每一處，「鄉親會在高雄看到我的身影，大家可以跟我打招呼」，柯志恩沒離開，今天這份恩情，會用自己的下半輩子回報給大家。