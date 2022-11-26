民眾黨新竹市長候選人高虹安26日在孔廟廣場舉行開票之夜，晚間7點左右高虹安上台宣布勝選感言，台下群眾難掩興奮之情，不斷揮舞手中旗幟高喊「安安市長」。高虹安首先感謝新竹市民和一路栽培他的人，未來市府團隊將用人唯才、不分顏色。

今日開票之夜現場演唱、舞蹈表演炒熱氣氛，不少家長帶著小孩前來支持，不斷揮舞高虹安的紫色小旗。自4點開票後，高虹安票數持續領先，台上持續報出領先票數，氣氛十分歡欣期待，支持者臉上也露出笑容。熱情支持者也贈送可樂給高虹安，高打趣說，大家誤會了，「其實我最喜歡的是奶茶。」

高虹安也在晚間7點多上台發表勝選感言，她首先感謝新竹市民，她說這是民主的勝利也是新竹的勝利，昨晚在同個地方傾盆大雨，好多人不離不棄，牛仔褲曬著還沒乾，相信有很多市民朋友今天也同樣坐在台下見證這刻，非常感謝也非常感恩，前幾天連日下大雨，可因為大家的熱情終於撥雲見日。

高虹安父母今也親自來到現場，她說，大雨過後，迎接的是象徵共榮的彩虹，也迎來守護新竹的曙光，感謝父母親自來到現場，這4個月來的選戰，真的幾乎沒有陪他們吃過一頓飯，彼此互相擔心。

高虹安也感謝成長中栽培他的貴人，這些貴人包含師長、主管、同事、同仁以及國會團隊，也感謝郭董、宣董許多政壇產業的前輩的提攜栽培。他感謝民眾黨柯文哲主席，以及議員候選人佔有，黨內同志相挺不離不棄，感謝的人太多，最感謝的是一路以來140天來，非常辛苦的競選團隊同仁。

還有一群默默陪在身後支持他的志工，高虹安說，因為就沒有傳統兩大政黨的奧援，說真的感恩這些願意為了新竹更好，相信高虹安理念，站出來的團隊好朋友。

高虹安也感謝感謝選戰當中，沈慧虹、林耕仁等5位對手提出政見，選舉過程中彼此學習，難免有對立攻防，但也很感謝對手今天都展現出運動家風範及給予她祝福，未來在新竹市也會秉持為新竹好的初中，一起努力打拼，會努力吸納對手政見，請益交流，目前市府好的政策會參考延續，好的政策一起來為大家延續，繼續幸福。

高虹安說，希望接下來可以一起放下選舉過程中的對立仇恨，她也說，雖然沒辦法爭取到所有市民喜歡我，但承諾照顧好每位新竹市民。雖然今天勝選，沒有太多時間沈浸於勝利，明早太陽一升起就要開始工作。

她也承諾，不分政黨、用人唯才，組建為市民著想的市府團隊，這也是她當選後心心念念的，市民用選票將未來4年託付給我，能夠把新竹打造成幸福真正讓大家光榮的城市，創大新竹共好的願景，並興利和除弊。

最後，高虹安也說，新竹的勝選的這刻已經開始改變，從現在開始實踐民主社會價值。她也說，今天可以站在這裡跟大家說，「我們已經準備好了，」和偉大的新竹市民一起加油。