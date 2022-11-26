南投縣長選舉結果揭曉，國民黨候選人許淑華在選戰期間，遭遇論文抄襲事件、黑道治縣風波，仍然打敗民進黨候選人蔡培慧，當選縣長，成為南投縣自治史上第1位女縣長，也為藍軍延續執政香火。

南投縣百里侯之爭，共有許淑華、蔡培慧及無黨籍的王永慶3人問鼎，但基本態勢仍是藍綠對決，形成兩個女人的戰爭。

許淑華擁有全國性知名度，還因輔選前高雄市長韓國瑜，而有「神力女超人」之稱；她曾擔任南投縣議員、南投市長及立委，從地方到中央歷練完整，並且深耕基層，在地方上建立深厚的人脈，成為她勝選的奠基石。

許淑華20年磨一劍，從不諱言參選南投縣長是她的人生規畫目標；國民黨內提名初選時，她和登記競逐的立委馬文君、南投市長宋懷琳，協議以民調支持度高低，決定由誰披掛上陣，民調結果許淑華領先，另兩人欣然退讓，展現君子風度，與其他縣市黨內鬩牆的情況大不相同。

許淑華面對碩士論文抄襲事件，自行去函母校逢甲大學請學倫會審議，快速平息爭議；針對黑道背景部分，許淑華坦言她的父親是更生人，且已接受法律的制裁，為過去所為付出代價，以明快坦然的態度，化解危機。

國民黨在南投縣長期執政，從前縣長李朝卿到現任縣長林明溱，迄今已經執政17年；李朝卿任內因涉及風災重建貪瀆弊案被羈押、停職，接棒參選的林明溱依然當選；此次選舉前，李朝卿涉及的貪瀆案，被判刑450年，創下台灣自治史紀錄，但許淑華仍然順利當選，可見藍軍在南投縣的政治勢力堅不可摧。

藍軍在南投縣擁有執政優勢，林明溱帶著許淑華跑行程，在全縣各地舉辦縣長卸任感恩說明會，許淑華及國民黨候選人都是座上賓，還因而爆發贈送泡麵碗的賄選疑雲，但也凸顯林明溱輔選的力道之深。

蔡培慧曾經在位於南投市中興新村的921震災重建委員會，擔任執行祕書；後來出任民進黨不分區立委，轉戰區域立委與馬文君在烏溪線對壘失利後，擔任行政院中部聯合服務中心執行長，具有在地經營的實務經驗及政績，而且府院黨全力奧援，正、副總統蔡英文、賴清德及行政院長蘇貞昌，多次到南投力挺蔡培慧，力拚翻轉南投，被視為藍綠陣營實力最接近的一次，但依然功敗垂成，未來，綠營想要再翻轉南投，恐怕更艱難。