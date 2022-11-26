隨著季節入冬，5星飯店的下午茶也紛紛換上新主題。台北萬豪酒店1樓大廳酒吧Lobby Lounge打造期間限定的「草莓狂想曲」下午茶饗宴，甜點、鹹點都融入新鮮草莓，包含搭佐金箔、龍蝦凍、北海道干貝等奢華食材，或揉合有巧克力界愛馬仕之稱的法芙娜風味巧克力、自製柚子奶油醬、粉紅胡椒、小農蜂蜜等等元素，重現4款鹹點及8款經典歐式甜品，夢幻吸睛。

高雄洲際酒店則玩跨界聯名，攜手知名法國巴黎香氛品牌Diptyque，以Diptyque塑造生活藝術與雅緻奢華的精神為創作靈感，融合洲際酒店品牌的低調奢華，於BL.T33大廳酒吧合作打造出冬日暖香主題的「生活之藝」聯名午茶饗宴。

結合嗅覺、視覺、味覺「生活之藝」聯名午茶饗宴將自12月1日至12月31日登場，除了尊享12款主廚特製甜、鹹點及限定款英式司康，搭佐精選英國百年茶品牌Whittard of Chelsea或義式咖啡共2杯，點購每組聯名下午茶皆可獲得隨機贈送的Diptyque經典系列香氛蠟燭35g兩顆，即日起開放預約，每日限量20組。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！