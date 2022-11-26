民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今晚7點26分自行宣布當選，並在競選總部發表感言，他感謝所有鄉親再給他4年的機會，未來會持續帶領嘉義、翻轉嘉義，把嘉義的轉型徹底落實。

翁章梁說，感謝所有鄉親的肯定，從這次開票來看，不管是青農、阿里山原住民或是很多產業界，都給予他支持和鼓勵，嘉義縣為農工大縣，有6大產業園區、4個重大建設和無人機國家隊，是嘉義縣轉骨的關鍵。感謝鄉親再給他4年的機會，後面會把嘉義轉型徹底落實，讓未來整個發展更不一樣。