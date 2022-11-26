台南市長黃偉哲順利連任，強調選舉結束，台南要繼續向前走，明天就開始上工。（曹婷婷攝）

九合一選舉開票結果陸續出爐，台南市長黃偉哲晚間7點7分現身競選總部，面對勝選結果未如預期，他說，自己會好好檢討，但基本上讓台南更好的大方向不會改變，明天就會開始上工，計畫下一階段市政的優先順序，被問到選舉結果有達到自己預期目標嗎？他直言，自己要更努力。

黃偉哲晚間一抵達競總，即上台率領市府團隊一級主官深深一鞠躬，他除了感謝選民投票支持他，也感謝競選團隊及6名台南立委，也謝謝蔡英文總統、副總統賴清德、行政院蘇貞昌等人，因為接下來重大建設都是中央偕同地方一起努力，接下來，還有很多重大建設需要中央幫忙，讓台南更進步。

面對選舉結果，他說，「自己要好好檢討，讓大台南更好的大方向沒有改變。」他也點名感謝其他4名競爭對手，選舉過程雖難免交鋒，但好的政見、好的看法，他都會列入下個階段施政重點。

他說，選舉結束，不僅台南市要向前走，全國各縣市不管選舉結果如何，面臨國內外壓力，不管藍當選還是綠當選，希望能讓台灣政局更穩定，讓中央、地方都能得到發展。

面對今天投票率低，他說，台南投票率約58.9％，比4年前少了5％，約少了5萬多人，可能今天的天氣很好，民眾選擇不投票、全家出遊，民主社會尊重大家的選擇，最重要的是自己跟市府都會好好努力，明天就開始上工，計畫下一階段市政優先順序，尤其議會下年度預算還沒通過，也是接下來要面對的市政課題。