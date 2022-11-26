日本學者小笠原欣幸日前針對台灣此次九合一選舉做出預測，認為民進黨僅能拿下5個縣市首長，其中民進黨台北市長候選人陳時中完全沒有勝選的可能性，讓媒體人周玉蔻留言怒嗆「不準確啦」，導致小笠原欣幸臉書慘遭洗板。沒想到今（26）日九合一選舉結果出爐，幾個關鍵選區包含台北市蔣萬安、基隆市謝國樑、桃園市張善政、新竹市高虹安、台中市盧秀燕、苗栗縣鍾東錦，小笠原的預測全數命中。

小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）曾在臉書發文預估22縣市長選舉：民進黨5，國民黨15，民眾黨1，無黨籍1。根據小笠原的預測，本次當選可能性很高的有：「新北市侯友宜、新竹縣楊文科、台中市盧秀燕、彰化縣王惠美、南投縣許淑華、雲林縣張麗善、嘉義縣翁章梁、嘉義市黃敏惠、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁、屏東縣周春米、宜蘭縣林姿妙、花蓮縣徐榛蔚、台東縣饒慶鈴、金門縣楊鎮浯、連江縣曹爾元」。

而今日九合一選舉結果出爐，台北市蔣萬安、基隆市謝國樑、桃園市張善政、新竹市高虹安、台中市盧秀燕、苗栗縣鍾東錦等，都被小笠原成功預測，也打臉了當時周玉蔻表示的「不準確」一語。