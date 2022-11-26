九合一選舉持續開票進入尾聲，無黨籍台北市長候選人黃珊珊當選無望，民眾黨議員候選人輪番上台發表感言，民眾黨士林北投選區的候選人黃瀞瑩在台上宣布自己當選，未來四年將會繼續當大家的學姊，並感謝黃珊珊栽培；另民眾黨內湖南港區候選人陳宥丞也已自行宣布當選，並到場力挺黃珊珊。

黃瀞瑩表示，感謝士林北投的好朋友給予信任及支持，未來會繼續當好大家的學姊，繼續在台北市議會替大家監督，過去8年沒有完成的所有計劃，過去在市府的鍛鍊，感謝黃珊珊一路栽培，讓自己可以獨當一面，當市議員監督台北市政府。

而陳宥丞則表示，「沒有黃珊珊，就沒有陳宥丞」，要去對抗兩大黨夾殺很不容易，黃珊珊這一次還是毅然決然頂住壓力。

陳宥丞表示，代表黃珊珊的內湖南港那一席，自己已經自行宣布當選，本來應該是開心的時刻，但一想到未來在議會，還要繼續對抗藍綠兩大黨的意識形態，還有市民們對黃珊珊的期待，很多人為他掉眼淚，其實是很難過。

陳宥丞表示，有很多朋友打來說「珊珊沒有輸，只是帶著我們的期待，繼續往前走」，雖然沒有辦法繼續承接柯文額市長基礎，但相信從黃瀞瑩、陳宥丞以及其他候選人夥伴若都能進入議會，就代表黃珊珊的政策白皮書可以透過議員帶進台北市政府。