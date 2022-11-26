新北市長侯友宜連任成功，大贏民進黨新北市長候選人林佳龍約40萬票。林佳龍今晚7時45分抵達板橋競總發表敗選感言，林佳龍除了感謝支持者給他鼓勵，也鞠躬致歉，他表示，新北市創下投票率歷史新低，這是警訊，民進黨應該更謙虛傾聽人民的聲音，要深切檢討反省，再出發。

林佳龍今在立委張宏陸、蘇巧慧和發言人何博文等人陪同下抵達競總，林佳龍說，他稍早已經致電給侯友宜，恭喜連任成功，希望對方未來4年會好好照顧新北市民，順利推動市政，他珍惜這次的競選過程，雖然僅有短短4個半月的時間，但他表達對新北市、首都圈發展，競選團隊也非常團結，盡了最大努力，期待議員席次可以繼續增加。

林佳龍除了感謝支持者給他鼓勵、信任和期許，也為無法達成市民的期待道歉，林佳龍強調，這次選舉選情較冷，綠營基本盤支持者也沒有完全出來投票，新北市創下投票率歷史新低，這是警訊，特別是對民進黨而言，應該更謙虛傾聽人民的聲音。

林佳龍說，政黨提出主張尋求人民支持，選舉結果就是最高民意，要深切檢討反省，他未來會致力於檢討改進，希望民進黨再出發，贏得人民支持。

林佳龍離場時，媒體則追問接下來有什麼打算？他僅說，「先謝票」。

林佳龍競辦發言人李晏榕表示，過去100多天，林佳龍團隊在有限資源內都盡力做到最好，幾乎把新北市所有鄉鎮區都走過好幾遍，打完這場艱難戰役，這一路上看到許多朋友的支持，很遺憾最後選舉結果不如預期，這是團隊努力不夠，不過大家也可以看到，三重綠營市議員候選人6席全上機率很高，新莊也是一樣狀況。

李晏榕說，大家都有看到林佳龍的用心，市民朋友的溫暖鼓勵都有收到，林佳龍也跟大家說聲感謝，謝謝新北市民給我們的鼓勵，也恭喜侯友宜連任成功，祝福未來四年能帶領新北成為偉大城市，民進黨市議員若能過半，也希望侯友宜勇於接受監督。