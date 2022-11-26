九合一選舉26日下午4時開票，台中市第3選區今年有9位市議員候選人爭搶5席，台中市議員林孟令26日晚間6時48分於臉書粉絲專頁上自行宣布當選，順利連任。林孟令的粉專指出，感謝鄉親們力挺，他才能再次連任，未來會持續鞭策自己，不辜負大家信任。

林孟令2018年時參選接下父親、當時的台中議長林士昌之位，以2萬3000多票成為第1高票當選，今日爭取連任成功；根據中央選舉委員會統計，至19時48分為止，林孟令以1萬6489票，名次位居第3，得票率18.25％，票數持續統計中，最終票數以中央選舉委員會公告為準。

林孟令說，感謝鄉親行動相挺，他才能再次連任，上個4年他爭取超過2000件案件，串起龍井休閒生活圈，下個4年他會不忘初衷加倍努力，朝著12大政見訴求爭取前進，讓龍井、大肚、烏日變得更好；他會持續要求經濟發展計畫加速設立，走進地方需求，讓都市的福利也能落實到偏鄉地區，也延續爭取學校建設經費，提升孩童教育環境品質。