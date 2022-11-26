新北市長選舉侯友宜順利連任，並以逾百萬票大勝民進黨對手林佳龍。這次選情冷投票率不高，但侯仍是大勝，主因是侯過去4年執政獲肯定，林佳龍難撼動，更重要是中央執政民怨四起，教訓民進黨情緒加成。且侯輔選的縣市首長表現亮眼，藍營共主已然現身，2024總統大位，侯友宜更是熱門人選。

上屆新北市長選舉，侯友宜以116萬萬票大勝對手蘇貞昌29萬票，創下新北藍綠史上最大差距，這次再次證明侯友宜吸票機的實力。

侯在29區中幾乎全拿，侯除守住溪南地區鐵票倉，領先幅度也不小，一掃外界認為侯的營鐵票生鏽的質疑；就算林佳龍猛攻新北歡樂耶誕城造成的交通不便，板橋選民仍對活動帶來的經濟效益與城市光榮感頗為讚賞。

侯友宜2018年在大漢溪以北的三重、蘆洲綠營鐵票區僅小輸對手蘇貞昌，新莊侯以些微差距小勝，侯上任後積極建設溪北地區，包括翻轉五股垃圾山成為夏綠地，更啟動三重第二行政中心興建，帶動溪南溪北平衡發展，另新泰溫仔圳無抗爭完成開發，加上蘆洲南北側都市計畫如火如荼進行，也讓溪北市民有感，這次侯徹底把綠地變藍天，也證明侯透過建設爭取選票的策略成功。

地方認為，侯友宜幾乎完勝，除大建設贏得民心，更重要在於對手不斷批評他的「把市長當里長做」，他透過29區跑透透的「行動治理會議」，與當地里長「綁緊緊」，身段熟軟親自解決路平、燈亮、水溝通，這些民眾最有感的市政建設，從這次520名里長同額競選創紀錄，已可窺見。

國民黨在2016年輸了總統大選後，欲振乏力，年輕選票不斷流失，2020雖有韓流加持，仍無法撼動民進黨。侯友宜2018年執政初期，因為「好好做事」拚市政，聲量不如藍營其他人士，但就是因為他不分藍綠「好好做事」，反而讓他在亂糟糟的政治界，殺出一片藍海，也讓他歷年滿意度調查逐年攀升，更讓國民黨看到拿回執政的一線希望。

不過侯想更上一層樓，必須說服這次投給他的新北市民，證明他就是能夠解決民進黨執政帶給台灣困境的那個人；且不可否認深藍鐵票對他仍有誤解，還有他與國民黨主席朱立倫之間的競合關係，選後他都必須審慎處理，更是他想更上一層樓的關鍵。