國際組織近期公布2022年全球中央銀行黃金淨買入量，已達1960年以來的最大量，到底是哪些國家的央行買入如此大量的黃金，引起市場普遍的猜測。分析人士認為，很可能是俄羅斯受到西方國家金融制裁的事例讓中國感受到危機，因此中國央行加快出售美債同時購入黃金，以「去美元化」來避免遭到美國制裁所形成的金融風險。

《日經中文網》引述世界黃金協會（WGC）11月的報告指出，7～9月期間各國中央銀行黃金淨買入量比去年同期高出4倍，達到399.3噸。1～9月的總量已經超過了自1967年以來有數據記錄的最大單年凈購買量。這使得2022年全年的購買量將創下1960年以來的最高紀錄。

目前還不清楚哪些國家央行購買的黃金量達到這種不同尋常的規模，據已確認的數據顯示，土耳其銀行購入31.2噸，還有烏茲別克斯坦26.1噸與印度17.5噸已被確認。確定賣出的是哈薩克斯坦和阿拉伯聯合大公國，但只出售了幾噸。其中大約還有300噸黃金不知購入的是哪個國家的中央銀行。貴金屬分析師龜井幸一郎對此感到驚訝：「幾噸的差異的還可以，如此程度的乖離從來沒有過」。

市場上對購入龐大數量黃金「匿名買家」的猜測開始擴散，愈來愈多的經濟學家認為是「俄羅斯的海外資産因入侵烏克蘭而受到制裁被凍結，這增加了與歐美對立的國家在國內持有黃金的意願」。

市場分析師豐島逸夫說，中國可能已經從俄羅斯購買了大量的黃金，這可能是規避風險的舉動，用以防範歐美制裁等突發事件。中國人民銀行過去也有過匿名購買黃金的先例，例如2009年以來一直保持沉默的中國人民銀行，在2015年夏天突然披露黃金持有量增加了約600噸，在黃金市場上引起了轟動。上一次中國人民銀行在2019年9月最後一次報告之後，目前還不知道黃金持有量的動向。

報導指出，各國央行和機構在過去10年開始增加黃金持有量，主要受到2008年雷曼兄弟倒閉的影響，美國國債等以美元計價的資産信心發生動搖。目前各國外匯儲備大多偏向美元，黃金則是美元之外的首選，它具有高流動性和非常低的主權債信風險。

另一方面，報導說，中國也正在賣出美國國債。據美國財政部的數據顯示，中國從2月俄羅斯入侵烏克蘭後著手賣出美國國債，截至9月底已賣出了1212億美元，相當於2200噸黃金。中國海關總署的數據指出，7月份從俄羅斯進口的黃金數量比上個月高8.5倍的水平，比上一年則暴升近50倍。因此，中國賣出美國國債，將資金用於從俄羅斯購買黃金的假設是合乎邏輯的。

貴金屬分析人士認為，由於黃金的價格穩定和其作為無國籍貨幣的地位，未來世界各國央行將繼續成為黃金的凈買家」。中央銀行基本上不透過一般市場出售黃金，因此「去美元化」越是加速，央行就會買得越多，將持續支撐黃金的價格。