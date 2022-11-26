九合一選舉落幕，國民黨台中市長盧秀燕大贏20票，成為打破台中縣市合併以來「連任魔咒」的第一人，藍營支持者齊聚盧競選總部，現場粉紅彩帶飛揚、歡呼聲不斷。盧秀燕感謝市民相挺，她強調，這次勝利不是個人，是台中市民贏了。

「我現在宣布，2022台中市長選舉，台中市民贏了！」盧秀燕昨晚抵達競選總部，受到支持者熱情簇擁，她帶領團隊成員鞠躬感謝市民支持。盧秀燕哽咽的說，能夠連任，要感謝所有市民家人與「燕子主委」，因市民才是領航者、是選戰主角，許多志工在各個角落幫她拉票、宣揚理念，腳磨破皮仍繼續走。

盧秀燕說，前幾天掃街衝刺，發現選情有點冷，確實有些擔心，結果台中市在六都投票率最高的城市，她思考台中異軍突起的原因，發現市民透過投票傳遞三個訊息，第一就是市民堅持挺身，為了維護城市的善良、正派與優質選風，向負面選舉說「NO」，呼籲所有政治人物應尊重市民呈現的投票意義。

盧秀燕指出，投票情況呈現的第二個意義就是支持女性從政，顯示市民的思考沒有設限；第三則是打破台中連任魔咒，台中素有「搖擺州」之稱，很少市長能連任，不是因為市民喜歡改變，而是因市民有開闊的心胸、願意給政治人物機會，但也會監督，若做不好，市民就剝奪連任機會，她一定會受教學習，連任不驕傲、還要更謙卑。

盧秀燕強調，未來4年將持續傾聽民意，更加勤政愛民、守護台中，要比這屆更認真；未來4年施政也不分黨派、顏色或族群、性別，這次選舉中每位候選人提出的政見，她未來都會適當採納，因為「唯有大家一起，台中才會更好」。