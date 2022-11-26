民進黨桃園市長後選人鄭運鵬宣布敗選感言，鄭運鵬表示，敗選責任由他一個人承擔。他也說，已經打給準市長張善政恭喜他。要拜託大家，選舉是一時的，紛擾、對立都會過去，未來會在立委崗位上繼續支持他推動的建設。

鄭運鵬表示，要感謝大家，即使在最短的選舉過程中，他感受大家對於桃園市長鄭文燦8年成績肯定，以及對他支持的熱情，他表達最深切的歉意。他虛心接受桃園市民的選擇，這是他是個人努力不夠，敗選責任由他一個人承擔，要感謝市民、輔選團隊，感謝鄭文燦、桃園隊這段時間給他最大支持、最大鼓勵。

鄭運鵬說，已致電準市長張善政，他再次表達恭喜，希望張善政未來4年任期傾聽市民需要，回應市民需求，讓桃園繼續進步。他說，大家心情一定很沮喪、很難過，但是要拜託大家，選舉是一時的，一時的紛擾、對立都會過去，鄭文燦8年對桃園建設的好成績不會因為一場選舉就消失，還是要繼續守護我們心愛的桃園。

鄭運鵬又說，桃園是正在起飛的都市，在選舉過程中，他提出對桃園建設的政策，會繼續支持，請大家繼續支持桃園，繼續進步。鄭運鵬說，他對桃園有最深厚的感情，希望大家不要因為選舉，也不要因為這次選舉對民主懷疑，也不要因為這次選舉對自己的價值懷疑，一起讓桃園更好，希望台灣更美麗。

對於敗選，他說，沒有讓支持者完成這次的希望，再次跟大家說對不起，希望大家繼續給民進黨機會，鄭運鵬強調，團隊會再各方面虛心檢討，會更加努力。謝謝大家，明天之後會在立委崗位上繼續努力回饋桃園。

在支持者高喊加油下，鄭運鵬和大家揮手後離去。而鄭文燦並未發表感言，對於眾多媒體詢問下一步、敗選原因，鄭文燦不發一語離去。