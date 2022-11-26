嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」是名字最長的候選人，自參選以來受到極大關注，而第一選區（東區）共有18位候選人，最終取10席，整體狀況相當激烈。田慎節最終仍以新人之姿拿下2813票黑馬出線，成功當選嘉義市議員。（開票統計數據來源為中選會）

實況主「Molly翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」首次投入選舉，她昨(25日)在嘉義噴水池進行選前之夜活動，穿上一襲婚紗，一露面就引起轟動，現場不少支持者開心高喊「14號凍蒜」。「田慎節」不負眾望利當選，拿下2813票，得票率2.91％，排名該區第九。

此外，因為「田慎節」的名字共有14字，因此她稍早也幽默表示，「謝謝唱票人員，辛苦了！」其他網友得知消息後，則紛紛表示「恭喜議員」、「瘋狂拉票真的有用啦」、「恭喜凍蒜」、「支持Molly勝選，不過覺得唱票人員好累」、「唱票人員快崩潰了！笑死」、「以後怎麼簽名」。