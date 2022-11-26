民進黨新北市長候選人林佳龍不敵高人氣的新北市長侯友宜，慘敗收場，縱使蔡英文總統14次到新北輔選也難力挽狂瀾，除中央執政大失人心外，林佳龍起步晚且無心新北，也讓市民投不下去，但按照民進黨過往慣例，落選反而官愈做愈大，外界猜測，林佳龍落敗後入閣接行政院長機率大，派系間角力亦可能成為競選副總統黑馬人選。

2018年台中市長選舉，林佳龍不敵連任「魔咒」，以21萬票差距，敗給國民黨候選人盧秀燕，國內外學歷都是政治系的他，敗選後卻接下與所學無關的交通部長職位，2021年4月因太魯閣出軌事件辭職下台，沉潛8個月，同年12月出任無任所大使。

但面對黨內英系快速擴張，身為正國會派系領袖，有再次壯大正國會的責任，因此在選戰之初，林佳龍就多次表態想參選台北市長，未料蔡總統早屬意由前衛福部長陳時中挑戰台北市，給了林佳龍一記軟釘子吃，但新北市也需要有人挑戰牽制侯友宜，綠營考量可能檯面上的人選，以林佳龍實力最強，民調第一，蔡英文因此「三顧茅廬」，多次勸進林佳龍改選新北。

林佳龍一開始堅定表達不選新北立場，並「說了24次不選新北」，但最後鬆口表示願為黨承擔，明知新北是艱困選區仍接下挑戰，態度180度大轉變，遭疑背後有「條件說」，傳出以擔任行政院長交換參選新北市長一事，林不只一次否認，但也不諱言，「輸的人就是一切歸零，可以自由自在做自己想做的事」，沒把話說死，給未來留了後路。

7月12日，林佳龍正式對外宣布，接受民進黨徵召參選新北市長，但參選後的首場新北公開行程，致詞時卻口誤表示，「『台北市』需要的是一個能夠有跨域治理，能夠從首都圈聯合治理，來承擔下一棒新北市長的重任」，遭藍營狂酸「心還在台北」。

此外，之後更口誤連連，挨批不了解新北、沒做功課，不夠接地氣，競選行程也排得相當鬆散，10月才開始進行街市巷戰，密集安排新北市場掃街拜票，不如2014年、2018年參選新北市長的游錫堃、蘇貞昌「認真」，綠營市議員原期待母雞帶小雞衝出全壘打，結果反變成小雞得扛母雞。

林佳龍雖猛攻侯友宜選的是新北市長，心裡想的卻是2024總統大選，直言這場選舉是選半年與4年市長的選擇，甚至多次祭出「抗中保台」神主牌，並以恩恩等案痛批侯友宜獨裁威權，卻仍無法獲得中間選民青睞，但民進黨將此戰視為2024的前哨戰，主要是為牽制侯友宜，林佳龍「雖敗猶榮」，蹲低是為了跳更高，未來將更上一層樓。